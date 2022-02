Drsný náklad spevákovi Kanye Westovi, kolegyňa spustila spŕšku nadávok: Je to násilný psychopat!

Neobvykle tvrdo sa do kolegu Kanyeho Westa pustila speváčka Azealia Banks.

Tá má vraj už dosť prihliadania na to, čo vyvádza tento rapper na sociálnych sieťach, kde útočí na bývalú manželku Kim Kardashian. Podľa Banks nejde o bipolárnu poruchu, s ktorou sa rapper odmieta liečiť, ale podľa nej je West psychopat navyše užívajúci veľké množstvo tvrdých drog. Fetuje vraj aj jeho nová partnerka Julia Fox. Banks tiež nechápe pokrytectvo okolo toho, že Westova osemročná dcéra North sa objavila bez jeho dovolenia na TikToku. Ale keď ju zmaľovanú a sexuálne vyzývavú predal na obálku časopisu, to bolo podľa neho v poriadku.

„Kanye West je násilný psychopat, to už nie je ani mentálne ochorenie. Vy všetci až príliš veľa ospravedlňujete Kanyeho. Toto je už druhýkrát, kedy verejne šikanuje dcéru North West. Najprv tie sr*čky okolo potratu. A teraz ju normálne pranieruje na Instagrame, ako by bola nejaký zločinec. Kanye nemá žiadny problém s obálkou časopisu, na ktorej mala North top s odhaleným bruchom, fialové očné tiene a trčali jej z trička prsia, to bola podľa neho móda. A vy všetci ste nepovedali vôbec nič. On si normálne urobil biznis z toho, že sa snaží zničiť mentálne zdravie jedinej ženy, ktorá sa stará o jeho deti. Sám bol promiskuitný s mnohými ženami a neustále užíval drogy, ale ľudia to chceli radšej zakrývať nálepkou mentálneho ochorenia. Nikdy v minulosti tak tvrdo neútočil na žiadneho mužského soka... Snaží sa obviniť matku svojich detí, že ukradla svoje vlastné deti? Mala snáď Chicago ísť s ním večer do baru a prizerať, ako sa s Juliou opije a sfetuje drogami tak, že potom Julia vydychuje z elektrickej cigarety dym do tváre Chicago? Možno North len hľadá zábavný únik, pretože sa musí pozerať na internete, ako jej hlupák otec stále vyslovuje s*ačky o jej matke, a keď Kim nevenuje pozornosť jeho výplodom, o čo žiada, otočí svoju zlosť tým smerom, že zverejní fotku na Instagrame, kde hovorí o svojom súhlase, ako by bola kúskom jeho majetku a nie mladým dievčaťom, ktoré chce byť len šťastné. Preboha, ľudia! Prestaňte mu pomáhať a začnite pomáhať tomu úbohému dieťaťu, ktoré sa on snaží neustále strápňovať a zneužívať verejne, aby získal obdiv pre svoj nehanebný zadok,“ vykričala Azealia na Instagrame.