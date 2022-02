Už sú známe nominácie na Oscarov: Pozrite, ktoré filmy majú šancu získať prestížnu sošku!

Najviac nominácií 94. ročníka Oscarov, cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS), získala v utorok psychologická westernová dráma The Power of the Dog (Sila psa) novozélandskej režisérky Jane Campionovej. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.

Snímka The Power of the Dog, ktorá sleduje príbeh dvoch bratov žijúcich na ranči v americkom štáte Montana v 20. rokoch 20. storočia, bola nominovaná dovedna v 12 kategóriách vrátane najlepšej réžie a najlepšieho filmu. Režisérka Campionová sa tak stala prvou ženou v histórii Oscarov, ktorá bola na toto prestížne ocenenie nominovaná už dva razy - prvýkrát pred 28 rokmi za film Piano.

Desať nominácií získala sci-fi snímka Duna kanadského režiséra Denisa Villeneuva. Na treťom mieste so siedmimi nomináciami skončili čiernobiely životopisný film Belfast režiséra Kennetha Branagha zaoberajúci sa násilnosťami v Severnom Írsku v 60. rokoch 20. storočia a muzikál West Side Story v réžii Stevena Spielberga. V poradí 94. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční 27. marca v Hollywoode.

Agentúra AP prináša prehľad nominácií v hlavných kategóriách:

Najlepší film:

Belfast

CODA

K zemi hľaď (Don't Look Up)

Drive My Car

Duna

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley (Ulička nočných môr)

The Power of the Dog

West Side Story

Najlepšia réžia:

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campionová (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Rjusuke Hamaguči (Drive My Car)

Najlepší herec v hlavnej úlohe:

Will Smith (King Richard)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, tick... BOOM!)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe:

Jessica Chastainová (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colmanová (Temná dcéra)

Penelope Cruzová (Parallel Mothers)

Nicole Kidmanová (Being the Ricardos)

Kristen Stewartová (Spencer)

Najlepší cudzojazyčný film

Drive My Car (Japonsko)

Utiecť (Dánsko)

The Hand of God (Taliansko)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhután)

Najhorší človek na svete (Nórsko).