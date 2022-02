Bagárová potvrdila, čo sa už dlhšie šuškalo: S Muradovom sú opäť spolu! Speváčka prezradila veľké plány

To, o čom sa už dlhšiu dobu šuškalo, je pravda! Česká speváčka Monika Bagárová potvrdila, že s otcom jej Ruminky, zápasníkom Makhmudom Muradovom, sú opäť spolu.

Dvojica najprv v decembri minulého roka šokovala informáciou, že ich vzťah stroskotal, no zanedlho sa začali množiť špekulácie, že speváčka a zápasník tvoria opäť pár. A teraz veľkú novinu potvrdila aj samotná Monika.počas instagramového vysielania.

"Musíme na vzťahu pracovať a dohodli sme sa, že budeme viac času tráviť spolu. Mach teraz letí organizovať galavečer do Uzbekistanu, ale čoskoro sa zase vráti,“ prezradila Bagárová svojim fanúšikom. Dokonca sa spolu s malou Ruminkou chystá do rodnej vlasti Muradova, aj keď to v momentálnej situácii okolo pandémie COVID-19 nie je jednoduché. "Určite tam plánujeme ísť za babičkou a starým otcom, aby si malú tiež užili,“ zverila sa Monika.