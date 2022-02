William súhlasí, aby bola Camilla kráľovnou, kedysi ju nemohol vystáť: Búrlivé hádky a naštrbené vzťahy!

Kráľovná Alžbeta II. prednedávnom vyjadrila svoje prianie, aby sa Camilla, ktorá je manželkou následníka britského trónu - princa Charlesa, stala kráľovnou manželkou.

Svoj súhlas s babičkiným prianím mal vyjadriť aj britský princ William, a to aj napriek tomu, že jeho vzťah s Camillou bol po smrti jeho matky Diany nie práve ukážkový. V priebehu rokov sa to však zmenilo a William sám uznal, že Camilla si za svoju oddanosť manželovi Charlesovi a prácu pre monarchiu zaslúži titul kráľovnej.deníku The Mail.

„Nič z toho ale nebolo pre Williama ľahké. Na začiatku Charlesovho manželstva s Camillou sa v rodine búrlivo hádali. William nemal najlepší vzťah s otcom a rozhodne sa nijako nepriatelil s Camillou. Ale vidí, že Camilla robí jeho otca šťastným, a to je niečo, s čím sa zmieril. Dnes má vzťah s otcom lepší ako kedykoľvek v minulosti. Nemajú k sebe s nevlastnou matkou nijako blízko, to nie, ale vychádzajú spolu pri stretnutiach skvele a sú teraz celkom stmelenou rodinou. William predovšetkým rešpektuje svoju babičku a jej názory viac ako čokoľvek iné na svete. Keď je s tým v pohode babička, bude s tým v pohode aj William,“ uviedol zdroj z Kensingtonského paláca, zatiaľ oficiálneho sídla princa Williama a jeho rodiny.





S posledným dychom Alžbety II. sa Charles stane kráľom, Camilla kráľovnou manželkou, princ William princom z Walesu a jeho manželka Kate princeznou z Walesu. A nasledovať bude aj veľké sťahovanie rodín. Charles s Camillou sa chcú zdržiavať v Buckinghamskom paláci, zatiaľ čo William a Kate na hrade Windsor, kam sa odsťahujú z Kensingtonského paláca.

Počas korunovácie dostane Camilla na hlavu korunu, ktorú naposledy nosila kráľovná Alžbeta, matka Alžbety II.