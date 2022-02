Má guráž, Dominika Gottová sa ozvala českému exministrovi: Neuveríte, čo chce

Najstaršia dcéra maestra Karla Gotta († 81) Dominika Gottová (48) sa po pár dňoch v Prahe vrátila späť do Fínska.

Manželstvo s Timom Tolkkim (55) napreduje a v hľadáčiku má aj nové pracovné miesto. Po úspešných skúškach chce skúsiť prácu v oblasti bezpečnostných služieb, no najnovšie šokovala tým, že by si trúfla na viac. Klope na dvere českej ambasády vo Fínsku! Gottová je samé prekvapenie. Zmena farby vlasov, nová skladba, zvrat v manželstve a návrat do Fínska.

K tomu všetkému by si konečne rada našla zamestnanie, ktoré by jej opäť dodalo finančnú samostatnosť. Po tom, čo sa pochválila úspešným zvládnutím skúšok v bezpečnostnej službe, dostala nový nápad. Ozvala sa českému exministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi, aby s ním vyriešila možnú spoluprácu. Ten sa má už čoskoro stať veľvyslancom na českej ambasáde vo Fínsku.

„Keď som ešte žila v Česku a venovala sa produkcii, tak som dostala jeho číslo, pretože som ho musela kontaktovať a pozvať do daného média na rozhovor. A tak som teraz pánovi Vojtěchovi napísala, či by bola možnosť sa v Helsinkách stretnúť, keď tu bude,“ začala o plánoch Gottová v rozhovore pre blesk.cz. Dohodli sa, že sa o tom môžu porozprávať osobne, z čoho má Dominika veľkú radosť. „Myslím, že by som za tie roky, čo žijem vo Fínsku, mohla byť užitočná. Veľmi by ma bavila napríklad produkcia nejakých kultúrnych akcií,“ dodala s jasnou predstavou.