Parťák legendárnej speváčky Karel Vágner: Obavy o Zagorovú

Stretnú sa spolu ešte na pódiu? Množstvo zdravotných problémov znemožňuje speváčke Hane Zagorovej (75) naplno sa venovať tomu, čo najviac miluje.

Zagorová sa musela pasovať s covidom, ktorého postsymptómy ju sprevádzali poriadne dlho. Ešte začiatkom októbra jej celkové oslabenie privodilo náhly kolaps a skončila v nemocnici. Napriek tomu, že s to s jej zdravým nevyzerá úplne ružovo, teší sa na svoj odložený koncert.

Karlovi Vágnerovi (80) sa však už opakovať veľkolepú narodeninovú show veľmi nechce. Koncertov v Lucerne má za sebou už dosť. „Ak by som sa tam mal niekedy vrátiť, tak jedine s Hankou,“ povedal portálu Aha!. „Mám ale o ňu trochu obavy. Po covide sa stále ešte nevrátila do skoršej kondície! Ale verím, že k tomu čoskoro dôjde. Hanka je rovnako statočná, ako bývala, keď kedysi mávala problémy s krvinkami. Plánovali sme šnúry tak, aby sa vždy včas dostala do nemocnice na pravidelné transfúzie krvi,“ zaspomínal si.

Iný pohľad na vec má legendárna speváčka, ktorú dve odloženia koncertu veľmi mrzia. „Viem, ako sa na to Hanka tešila, a prial by som jej, aby jej teraz čo najlepšie vyšiel nový termín, ktorý je stanovený na šiesteho apríla. Pre mňa by to bol totiž ten vôbec najväčší darček," dodal hudobník.