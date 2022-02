Briti majú plné zuby Harryho rečí: Drsný odkaz ufňukanému princovi

Princ Harry s každým verejným vystúpením dokazuje, ako je úplne mimo obrazu v tom, čo musia prežívať bežní smrteľníci v každodennom režime.

Syn následníka britského trónu princa Charlesa totiž dohováral ľuďom, že nie sú v tej mizérii posledných rokov sami. Aj Harry zažíva syndróm vyhorenia a má zlé dni. Avšak on to všetko vníma pozitívne ako veľkú školu vesmíru. Na jeho výroky útočia známe britské osobnosti a tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Poukazujú predovšetkým na to, že bez skúseností v bežnom každodennom zamestnaní, s miliónmi na konte a v luxusnom dome v Los Angeles by dokázali takto mudrovať a nariekať tiež.

Harry vyhlásil, že mal teraz päť mesiacov voľna, pretože sa chcel venovať svojej dcére Lilibet, ktorá sa narodila vlani v lete. „Ja tiež zažívam syndróm vyhorenia. Moja sviečka horela z oboch koncov a zrazu bác. To je chvíľa, kedy sa musíte pozrieť do seba. Mentálna kondícia je to najvyššie, to je to, o čo sa človek usiluje. Tá cesta k tomuto vrcholu môže byť naozaj hrboľatá... a tomu sa hovorí dôvodná vnútorná práca. Viem, že musím meditovať každý deň… Musíte si to zaradiť do svojho diára ako návyk, inak je to prvá vec, ktorú hneď zanecháte,“ hlása Harry v klipe, za ktorý dostal balík peňazí. Pätnásť minút tliachania za niekoľko miliónov, poznamenávajú mnohí.

„Keď sa mi dejú zlé veci, hovorím si, je na to dôvod, dostávam lekciu od vesmíru. Každá zlá vec alebo veci, ktoré vnímate ako zlé, ktoré sa vám stanú, môžu byť vlastne dobré,“ poučuje ďalej princ.

K jeho výrokom sa vyjadrili tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Aj slávne osobnosti z britského verejného života Harrymu odporúčajú, aby sa spamätal a nepoučoval z pozície človeka, ktorý nikdy nepoznal skutočné utrpenie, núdzu alebo napríklad každodenné zamestnanie.

„Niektoré dni sú skvelé, niektoré dni sú naozaj drsné. Ale vždy sa snažím sám seba nakopnúť. Keby si to urobil, keď vieš, že to u teba funguje, potom by si nebol teraz v tomto stave, hovorím si. Je to síce práca, ale všetka práca, ktorá nás posúva dopredu, je najzmysluplnejšia práca, okrem toho byť otcom,“ myslí si vo svojom prejave princ Harry.