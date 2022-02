Keanu Reeves využíva voľný čas na zábavu: Akčné šmýkanie po zábradlí

Večné dieťa! Populárny kanadský herec Keanu Reeves (57) využíva voľný čas na zábavu. V New Yorku totiž práve nakrúca štvrté pokračovanie akčného trileru John Wick. A, ako sa zdá, schody sú mu mimo kamier cudzie.

Vrátil sa do detských čias. Keanu Reeves, ktorého preslávila úloha Nea z Matrixu, má za sebou náročné nakrúcanie po Európe. Na začiatku roka sa však musel presunúť do New Yorku, kde nakrúca už posledné scény pripravovaného štvrtého dielu o zabijakovi Johnovi Wickovi. Na herca tam čakalo veľmi mrazivé počasie, ktoré ho vôbec nerozhodilo. Práve naopak. Hoci sneh pokryl v meste každý kúsok zeme, Keanu si s ním hravo poradil. Namiesto zasnežených schodov si totiž cestu mimo nakrúcania skrátil ako rebel po klzkom zábradlí.