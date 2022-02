Pamätáte si na Mirku a Honzu z Love Islandu? Najprv ho odmietala a teraz... Aha, čo dvojica robí!

Veľká zmena!

Vyzeralo to tak, že v sa Love Islande dá modelka Mirka Pikolová (28) dokopy s urasteným krásavcom Honzom (33). Po skončení horúcej reality show ale hodila spiatočku a navrhla, že ostanú len kamaráti, píše Blesk. Teraz sa to však zmenilo!

Sexi Mirka do reality šou išla ako čerstvo rozídená. V zahojení rán jej pomáhal ku koncu súťaže kučeravý Honza. Vyzeralo to nádejne, no Mirka si to rozmyslela a s Honzom chcela zostať len kamarátka.

„Vyzerá to, že s Honzom opäť randíme, kedykoľvek príde do Prahy, tak sme spolu a skvele si rozumieme. Možno sme potrebovali sa lepšie spoznať bez účasti kamier. Zatiaľ je to vo fáze randenia a nechceme nič uponáhľať,“ priznala Blesku čiernovláska.