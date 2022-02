Hviezdny herec z X-Menov sa tajne oženil: Druhé manželstvo potvrdil až po rokoch!

James McAvoy sa tajne oženil s partnerkou Lisou Liberati. Randiť začali v roku 2018, krátko po rozchode herca s manželkou Anne-Marie Duff.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už v roku 2019 sa začalo špekulovať o tom, že sa James s Lisou tajne zobrali. Potvrdil to však ešte len tento týždeň. „James nám potvrdil, že sa vzali,“ oznámil denník The Guardian, ktorému 42-ročný škótsky herec poskytol rozhovor. McAvoy tiež priznal, že teraz veľa času trávi v manželkinej rodnej Filadelfii. Na otázku denníka The Guardian, či sa cíti byť čestným občanom Filadelfie, odpovedal: „Áno, je to pre mňa druhý domov.“

James bol ženatý s kolegyňou Anne-Marie Duff jedenásť rokov, majú spolu 11-ročného syna Brendana. V roku 2019 režisér Jamie Lloyd, ktorý je blízkym priateľom McAvoya, hovoril o Lise ako o Jamesovej manželke. Tým prvýkrát naznačil, že sú svoji.