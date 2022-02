Veľkolepý návrat Spice Girls sa nekoná: Skupina sa opäť rozpadla

Spice Girls sa opäť rozpadli. Plánované turné na rok 2023 či animovaný film sa nekonajú. Členky skupiny zvyknuté mnoho rokov na sólové dráhy sa nedokázali dohodnúť na dostatočnom množstve spoločných stretnutí, ktoré sú pre prípravy turné nevyhnutné.

Ich manažéri navonok vinia predovšetkým pandémiu. Ale podľa zdrojov z okolia speváčok to vzdala predovšetkým Geri Horner (Halliwell), ktorá sa chce radšej venovať sólovým aktivitám. Spice Girls sa vrátili krátko na popovú scénu v roku 2019, kedy sa im podarilo vypredať krátke turné Spice World - 2019. Ihneď začali plánovať väčšie turné po svete a tiež natáčanie animovaného filmu, ktorý by vychádzal z ich súkromných životov. Lenže potom prišla pandémia a práca na projekte sa výrazne zabrzdila. A na konci minulého roku ju štyri aktérky skupiny Geri Horner, Melanie Chisholm, Melanie Brown a Emma Bunton odstavili.

„Všetko sa vyvíjalo brilantne, ale covid potom zabil to prvotné nadšenie. Teraz je to už pasé. Nemajú v pláne vôbec nič a všetky sa sústredia len na vlastné projekty. Dva roky lockdownu a všetci už sa k skupine otočili chrbtom v zmysle nových projektov. Geri hovorí o nových televíznych projektoch, Emma má vlastnú prácu v televízii a rozhlase a obe Mel sa zameriavajú na svoje projekty. Victoria je úplne z hry a nikdy sa do skupiny nevráti. Takže prvotné nadšenie sa úplne vytratilo a skupina sa opäť rozpadla,“ cituje denník The Sun zdroj blízky speváčkam.