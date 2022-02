Svitá jej na lepšie časy? Dominika Gottová je opäť v Helsinkách: Odkryla tajomstvo návratu!

Najstaršia dcéra legendy českého popu Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (48) pred časom opustila svoj domov v Helsinkách a dušovala sa, že v Česku začne nový život, v ktorom splatí všetky svoje dlhy a bude z nej vzorná žena.

Gottovú sprevádzajú samé škandály. Pred časom navštívila rodnú Prahu, kde sa snažila sekať dobrotu a splatiť svoje dlhy. Po týždni však skončila v náručí svojho muža Tima v Helsinkách. Po tom, čo žila niekoľko rokov zo sociálnych dávok, jej, zdá sa, svitá na lepšie časy.

Po dvoch neúspešných kolách pohovorov v bezpečnostnej službe, kde mala problémy so psychotestami, sa jej zrejme pracovný sen predsa len splní. Podarilo sa jej spraviť skúšky v súkromnej bezpečnostnej agentúre, do ktorej má v pláne nastúpiť a začať makať. „Nechcela som nikam nastúpiť pred cestou do Prahy, pretože by to bolo nevhodné, hneď žiadať o voľno. Ale po víkende sa pôjdem prihlásiť o miesto,“ prezradila pre Blesk.cz. „Ja som po prílete pochopila, že by som zas bola pod drobnohľadom ľudí, bez Tima a nešťastná,“ odkryla tajomstvo návratu do Fínska Gottová.