Hudobník Phil Collins oslávil 71 rokov: Emotívna pocta od dcéry

Herečka Lily Collins oslávila narodeniny svojho otca dojemným odkazom. Tento špeciálny deň (30. január) si pripomenula fotkou z detstva.

Ako píše portál Daily Mail, 32-ročná herečka, ktorá sa teší z úspechu svojho seriálu Emily v Paríži, na sociálnej sieti zverejnila rodinnú fotografiu, na ktorej je ako dieťa na pleciach svojho otca.

"Všetko najlepšie k narodeninám, ocko. Možno sa ti už nezmestím do náručia alebo na plecia, ale stále ma silno objímaš, keď to najviac potrebujem. Možno spolu netrávime tak veľa času, ale keď sme tvárou v tvár, naozaj ma vidíš. Či už ťa hrdo sledujem na pódiu, smejeme sa doma spolu pri hre Trivial Pursuit, som navždy vďačná za chvíle a spomienky, ktoré zdieľame. Najmä tie, ktoré si teraz ako dospelá vážim,“ uviedla na sociálnej sieti mladá herečka. Dojímavú poctu zakončila poďakovaním svojmu otcovi za to, že podporoval ženu, ktorou je dnes.