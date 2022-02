Polonahý spevák rozpútal škandál na populárnom festivale: Urážka katolíckej cirkvi? Okamžitá reakcia až z Vatikánu!

Prestrelil to!? Katolícky biskup a aj kardinál si zobrali na paškál vystúpenie kontroverzného speváka!

Urobil poriadny rozruch! Taliansko ako každý rok usporiadalo známy pesničkový festival Sanremo, v 72. ročníku sa však predstavil spevák, ktorý je vždy zárukou toho, že sa udeje niečo neobyčajné. 31-ročný Lauro de Marinis, ktorý vystupuje pod pseudonymom Achille Lauro, neostal svojej povesti nič dlžný, ba naopak, zašiel ešte ďalej.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Umelec, ktorý bol poctený možnosťou otvárať prvý večer festivalu, prišiel na pódium polonahý. Svoju chytľavú pieseň s názvom Domenica (v preklade nedeľa), odprezentoval spolu so známym gospelovým zoskupením Harlem Gospel Choir z New Yorku. Celé predstavenie malo nadobudnúť dojem, že ide o vystúpenie v kostole. Speváčky zo zboru držali v rukách obrázky Achilleho Laura, ktorý celý čas v kontraste s gospelovým spevom predvádzal obscénne pohyby a chytal sa aj za prirodzenie, pričom v skladbe použil aj slovo porno. Najviac však všetkých pobúril záver celého čísla.

Na konci totiž predstúpil dopredu a napodobnil rituál krstu. Vylial na seba vodu a so zopnutými rukami sa poklonil, pričom gospelové speváčky spievali "Aleluja". Tento počin vyvolal veľký ohlas nielen medzi veriacimi, ale ozval sa už aj nahnevaný tamojší katolícky biskup Mons. Antonio Suetta.

II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso. 1/9 — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) February 2, 2022

"Bolo to bolestivé vystúpenie, toto by verejnoprávna televízia nemala dovoliť," vyjadril sa na sociálnej sieti. Nebol však jediný. Kritika prišla aj zo samotného Vatikánu. Kardinál Gianfranco Ravasi okamžite zareagoval na Twitteri. "Krst je ten najkrajší a najmagickejší z darov od Boha. Nazývame to dar, milosť, pomazanie, osvietenie, rúcho nesmrteľnosti, obmývanie znovuzrodenia, je to to najcennejšie," uzavrel.