Nepoučiteľný Simon Cowell: Takto vysmiaty pózoval po druhom páde z elektrobicykla

Nedá si povedať! Prešiel rok a pol, odkedy sa populárny britský porotca talentových súťaží Simon Cowell (62) takmer zabil na elektrickom bicykli.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vtedy si pri páde polámal stavce na chrbtici. Teraz sa na ňom doriadil opäť, keď bez helmy preletel cez riadidlá, pričom si zlomil ruku a dokrvavil tvár.

Jednoducho nepoučiteľný. Pri Simonovi Cowellovi opäť raz stáli anjeli strážni, keď v rýchlosti 30 kilometrov za hodinu už druhýkrát zletel zo svojho elektrobicykla. Okoloidúci prítomní porotcovskému katovi poskytli prvú pomoc, kým na miesto nehody prišli privolaní zdravotníci. Tí Cowella previezli do nemocnice neďaleko jeho londýnskeho domu so zlomenou rukou, s dorezanou tvárou a s podozrením na otras mozgu. Televízny producent sa totiž zase raz bicykloval po mokrej vozovke v Londýne bez helmy, na čo mohol škaredo doplatiť. „Simon má šťastie, že žije,“ prezradil zdroj britskému denníku The Sun s tým, že „dostal šmyk a preletel cez riadidlá do stredu cesty“. Po ošetrení bol ešte v ten večer prepustený do domácej liečby.

Nanešťastie, toto nie je Simonova prvá nehoda s elektrobicyklom. Prvýkrát z neho spadol v auguste 2020, keď sa na ňom vozil po dvore svojho domu v kalifornskom Malibu. Pri páde si vtedy zlomil stavce na chrbtici, čo si vyžiadalo približne päťhodinovú operáciu. Ako sa neskôr ukázalo, šlo o stroj, ktorý si vyžaduje špeciálny tréning na jeho zvládnutie. Simon, ktorý pri bicyklovaní naberá kreativitu, to však s elektrickými bicyklami nevzdáva, no podľa zdroja z jeho okolia začne aspoň nosiť helmu.

Simon Cowell