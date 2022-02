Calvin Harris radikálne zmenil svoj život aj imidž: Sledujte, čo sa stalo s uhladeným miliardárom!

Multimilionár Calvin Harris úplne opustil svet hollywoodskeho pozlátka a zásadne zmenil svoj životný štýl.

Kedysi uhladený dídžej, ktorý sa rád chválil na sociálnych sieťach svojimi svalmi, sa odsťahoval na Ibizu. Nie však kvôli nekončiacim hudobným párty, ale na tamojšom vidieku začal ekologicky farmárčiť. Calvin predal svoje nehnuteľnosti v Los Angeles, čím získal niekoľko desiatok miliónov dolárov. A to mu bohato stačilo na nákup bio farmy Terra Masia s pozemkami s rozlohou 65 hektárov na Ibize.

Harris farmárči ekologicky a produkuje bio vajcia, bio zeleninu, bio víno a organizuje záujemcom svadby a oslavy na svojej usadlosti. „Calvin tam zamestnal tím expertov, má tam odborníkov z poľnohospodárstva i šéfkuchára. Ale to neznamená, že by sa vyhýbal práci, sám pracuje rukami a hrabe sa v hline, vysádza rastliny a zúčastňuje sa všetkých činností. Je z toho, čo so svojim tímom vytvára, skutočne nadšený,“ cituje denník The Sun zdroj z Ibizy. Škótsky dídžej teraz nosí plnofúz a farmárske oblečenie, tak ho fanúšikovia už dva roky vídajú aj na jeho Instagrame.