Hudobného producenta Simona Cowella museli ratovať záchranári: Ďalšia vážna havária!

Britský hudobný producent Simon Cowell sa opäť vážne zranil pri havárii na elektrobicykli.

Šesťdesiatdvaročný majiteľ práv na súťaž X Factor preletel riadidlá pri jazde Londýnom. Je to už druhýkrát počas posledných dvoch rokov, čo mal na tomto dopravnom prostriedku vážnu haváriu. Cowell preletel cez riadidlá pri rýchlosti tridsať kilometrov za hodinu a nemal pritom helmu na hlave. Podľa ošetrujúcich lekárov na traumatológii, kam ho previezla záchranka, je skutočne zázrakom, že to prežil len so silným otrasom mozgu a zlomenou pažou.

Cowell utrpel ťažký otras mozgu a má zlomenú ruku, ktorú mu lekári zafixovali od ramena po ruku. K incidentu došlo osemnásť mesiacov po tom, čo si na elektrobicykli v Los Angeles zlomil chrbticu. „Simon má šťastie, že to vôbec prežil. Šlapal rýchlo so zapnutým elektromotorom, keď mu zrazu podbehli kolesá na vlhkom mieste. Okamžite preletel cez riadidlá doprostred cesty plnej áut. Nevzal si na hlavu helmu, z tváre mu tiekla krv. Traja okoloidúci ihneď priskočili a dávali mu prvú pomoc, zastavili dopravu a zavolali záchranku. Po tom, čo bol prevezený do nemocnice a riadne vyšetrený, bol ešte toho istého dňa večer prepustený do domáceho liečenia. Ruku má ale celú v sadre až po rameno. Aj keď takto búral druhýkrát, vraj napriek tomu neprestane na elektrobicykli jazdiť, ale uznal, že nabudúce si už vždy vezme helmu,“ cituje denník The Sun.