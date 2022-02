Kráľovná Alžbeta II. urobila po odchode Meghan a Harryho rázne kroky: Camilla konečne dostala, čo chcela!

Britská kráľovná Alžbeta II. sa rozhodla, že tento rok odovzdá členom svojej rodiny tie patronáty, ktoré pred dvoma rokmi odobrala princovi Harrymu a jeho manželke Meghan.

Tí stratu spoločensky prestížnych postov niesli dosť ťažko. Lenže zatiaľ ich role nikto neprevzal. Nedávno bolo oznámené, že funkciu prezidenta Anglickej ragbyovej únie po Harrym prevezme vojvodkyňa z Cambridge, teda Harryho švagriná. A po Meghan rola patrónky britského Národného divadla pripadne vojvodkyni Camille, teda Meghaninej svokre.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Camilla je veľmi potešená, že kráľovná ponúkla túto rolu práve jej. Keď ju totiž dala v roku 2019 Meghan, bola Camilla dosť v rozpakoch. Vždy totiž tento patronát chcela mať… Takže teraz bude obzvlášť nadšená, že sa konečne dočkala,“ cituje Sunday Times zdroj blízky vojvodkyni z Cornwallu. Camilla je od mladosti nadšenou návštevníčkou divadiel a súčasné britské drámy starostlivo sleduje.

„Verím divadlu. Je to základný kameň plodného kultúrneho života, je to debatné fórum a mocný prostriedok budovania spoločenstva. Zrejme ešte dôležitejšie je to, že tí z nás, ktorí veríme v moc divadla, veríme v jeho odolnosť. Mala by som poďakovať obzvlášť tým z vás, ktorí ste profesionálne zamestnaní v divadle, a to za vaše odhodlanie a flexibilitu. Prosím, zostaňte odolní. Potrebujeme vás a chýbate nám,“ vyhlásila Camilla v októbri 2020 na odovzdávanie prestížnych divadelných cien Olivier Awards.