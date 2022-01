Madonna prekvapila fanúšikov: Chce si zopakovať pikantný moment s Britney Spears

Keď kráľovná popu pobozká princeznú popu!

Sníva o tom aj Madonna (63), ktorá by sa zase raz rada vydala na turné. Tentoraz však v spoločnosti Britney Spears (40), s ktorou si chce zopakovať pikantný bozk z ich legendárneho vystúpenia na udeľovaní hudobných cien MTV v roku 2003.

Táto divoška sa nezastaví pred ničím. Madonna počas svojho živého vysielania prostredníctvom sociálnej siete Instagram odpovedala na otázky fanúšikov. Jedna z nich sa kráľovnej popu priamo spýtala, či znovu urobí svetové turné, na čo Madonna odpovedala: „Rozhodne áno! Musím zostať mladá, zlatko.“ Zároveň však vyjadrila svoju túžbu spolupracovať práve s Britney Spears.

„Nie som si istá, či by do toho šla, ale bolo by to vážne super,“ prezradila nestarnúca diva. Šokujúcejšia je už len jej predstava samotného vystúpenia: „Mohli by sme zopakovať originál. Bozk. Áno, ten bozk.“ Madonna, ktorá sa na sociálnych sieťach často prezentuje v odvážnych pózach, mala na mysli práve to nezabudnuteľné bozkávanie s Britney na pódiu v roku 2003. Stalo sa tak počas ich vystúpenia na udeľovaní hudobných cien MTV pred zrakmi miliónov divákov po celom svete.