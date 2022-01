Najstarší potomok princa Williama sa od svojich rovesníkov príliš nelíši: George prepadol obľúbenej detskej neresti

Princ William vychováva budúceho kráľa, avšak osemročný princ George nie je zatiaľ príliš odlišný od svojich rovesníkov.

Rodičia sa mu snažia dopriať čo najbežnejší život, ale bohužiaľ to so sebou nesie aj tienisté stránky. George totiž prepadol hraniu hier na mobile a počítačoch, takže by väčšinu voľného času trávil najradšej tým. William priznal, že musí svojho najstaršieho potomka dosť strážiť a hranie mu obmedzovať.

„Snažím sa ich hranie obmedzovať. To je teraz náš hlavný problém. Starostlivo strážime množstvo času, ktoré strávia pri displejoch, s tým musí byť rodič opatrný.Všetko je to kreatívna práca, ja zbožňujem film a hranie tiež, snažím sa teda o to, aby sa o to budúce generácie tiež zaujímali,“ prezradil o deťoch William, ktorý má s manželkou Kate ešte šesťročnú Charlotte a trojročného Louisa. William prehovoril o tejto téme v ústredí Britskej akadémie filmového a televízneho umenia, ktorej predsedá ako čestný prezident.