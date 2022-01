Speváčka Dua Lipa nezaprie svoje korene: Mesto, v ktorom sa cíti bezpečnejšie ako v rodnom Londýne

Speváčka Dua Lipa sa narodila v Londýne, kde prežila zatiaľ väčšinu života. Po roku 2008, keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť, sa však vrátila na niekoľko rokov do vlasti svojich rodičov. Dua sa dnes považuje za kosovskú Albánku rovnako ako za Britku.

Ale pri pobyte v Kosove sa vraj cíti bezpečnejšie ako v dnešnom Londýne. „Kosovo je veľkou súčasťou mojej identity. Tým, kto sú moji rodičia, že prišli do Spojeného kráľovstva, je vždy niečo, čo je blízke môjmu srdcu. Čítala som veľa komentárov od ľudí, ktorí mi hovoria, že nemám žiadnu krajinu, že nemám žiadnu identitu, že Kosovo neexistuje,“ sťažovala sa 26-ročná Dua v rozhovore pre magazín WSJ.

Kosovo ako nezávislý štát dnes uznáva necelá polovica členských štátov OSN. „Žila som v Kosove, na vlastnej koži som spoznala straty životov počas vojny. Takže keď niekto popiera mňa, moju identitu a moje skúsenosti, je pre mňa ťažké držať sa späť a nehovoriť o tom. Takže je to téma, o ktorej budem hovoriť vždy,“ odkazuje speváčka tým, ktorí sa snažia podporovať Srbov popierajúcich nezávislosť Kosova na ich republike. „Prišla som do Kosova a naozaj som si to tam zamilovala. Je tam oveľa bezpečnejšie ako v Londýne. Tam existuje istý komunitný duch a bezpečie, všetci poznajú všetkých, najmä v Prištine,“ tvrdí rozhodne populárna britská speváčka.