Bláznivý fanúšik Taylor Swift skončil v rukách polície: Búračka do jej domu a opilecký výlev

Taylor Swift už získala niekoľko súdnych zákazov proti fanúšikom, ktorí ju v posledných rokoch najväčšej slávy prenasledovali. A ďalší sa objavil tento týždeň. V New Yorku nabúral do jej domu, odmietal odísť, kým za ním Taylor osobne nepríde a neprehovorí s ním.

Dokonca sa toto snažil nahovoriť aj polícii, ktorá ho prišla zatknúť. Opitý muž nabúral do domu, zrazil požiarny hydrant a potom prišiel ku vchodovým dverám, začal rozbíjať interkom a mumlal o tom, že sa musí stretnúť s Taylor. „Rozzúrený poničil interkom, takže zo steny po jeho odchode viseli len drôty,“ cituje magazín TMZ zdroj z New Yorku. Privolaná polícia ho preverila a zistila, že je opitý. Takže mieril rovno do väzby. Hrozí mu obvinenie z niekoľkých trestných činov: konanie pod vplyvom alkoholu, poškodenie cudzej veci a vandalizmu.

Taylor Swift má pomerne nepokojný týždeň. Najprv na ňu zaútočil kolega Damon Albarn, ktorý tvrdí, že si Taylor sama texty nepíše, ale je iba spoluautorkou, vo štvrtok musela čeliť útoku ďalšieho bláznivého fanúšika. Za posledné roky ich boli už desiatky.