Škaredý pád herečky Judi Dench mal prekvapivé zakončenie: Než dokázala vstať, odohrávala sa nepredstaviteľná bizarnosť

Herečka Judi Dench je v 78 rokoch stále pracovne činná. Lenže jej starnúca telesná schránka ju zrádza stále viac. Nedávno zakopla o koberec a spadla tak škaredo, že nebola schopná pol hodiny vôbec vstať.

A k tomu okolo nej pochodovala jej milovaná samica papagája, ktorá celý čas dookola opakovala formulku, z ktorej ju išlo poraziť. „Prednedávnom som desivo spadla. Zakopla som o koberec a doma nebol nikto a ja som pol hodiny ležala na zemi neschopná vstať. Mám úžasného papagája, ktorý stále opakoval: Čo to robíš? Čo to robíš? Vo chvíli, keď by ste potrebovali veľmi pohotového papagája, ktorý by volal o pomoc, ale nie, toto moje dievča to neurobilo,“ posťažovala sa oscarová hviezda.

Napriek tejto skúsenosti Judi nehodlá papagája premenovať, naďalej svojej operenej kamarátke hovorí Srdiečko (Sweetheart). Herečka býva v dome sama. Jej partner, o desať rokov mladší David Mills, žije v šesť kilometrov vzdialenej dedine. Dcéra Finty žije síce v rovnakej obci, ale vo vlastnom dome, matku denne navštevuje a učí sa s ňou aj texty. „No, po tej polhodine som nakoniec sama vstala... Človek chce byť nezávislý, ale je to veľmi ťažké,“ dodala herečka v rozhovore pre magazín Saga.