Sexidol Brad Pitt tajne randil so susedkou: Vykľula sa z nej známa speváčka

Speváčka Li Lykke Timotej Zachrisson býva v Los Angeles neďaleko Brada Pitta (58). 35-ročná Švédka praktizujúca budhistické meditácie sa so slávnym susedom spriatelila a začali sa navštevovať. Postupne medzi nimi vzplanul milostný cit a podľa ľudí z ich okolia už spolu niekoľko mesiacov randia.

Brad a Li, ktorá používa pseudonym Lykke Li, sa vídajú od leta minulého roka. Najprv spolu trávili čas ako kamaráti a susedia, ale to ich zblížilo a postupne to medzi nimi začalo iskriť. „Brad a Li vyrazili spolu na romantickú večeru do novej reštaurácie Mother Wolf v Hollywoode,“ citujú zdroj blízky speváčke denník The Sun a magazín Deux Moi.

Lykke Li má šesťročného syna Diona s bývalým partnerom Jeffom Bhaskerom. Švédskej speváčke tri týždne po pôrode zomrela matka a z tejto ťažkej životnej situácie sa vyspievala vo svojom albume „So sad so sexy“. „Brad a Lykke Li spolu randia tajne už niekoľko mesiacov len vďaka tomu, že bývajú kúsok od seba, takže k sebe prebiehajú na návštevu bez toho, aby si to niekto všimol,“ cituje denník The Sun zdroj blízky Bradovi Pittovi.