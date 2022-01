Tereza Kostková prehovorila o svojej postave v novej Evitovke: Podobnosť čisto náhodná?

Video

Česká herečka Tereza Kostková je jednou z hviezd novej evitovky s názvom V lete ti poviem, ako sa mám. Vo filme stvárňuje Ivanu, ktorá sa za každú cenu snaží udržať svoj vzťah s manželom (Marián Miezga). Pritom však až príliš tlačí na pílu, čo vyvolá sem-tam úsmevné situácie. "Hrám mamu dvoch detí, ktorá sa venuje len a len domácnosti. Robí to s láskou a podobne pristupuje aj k svojim priateľom. Povedala by som, že to robí o trochu viac, ako si to okolie vlastne žiada a bez ohľadu na to, či si to skutočne žiada. To všetko jej spôsobuje nemalé komplikácie", hovorí o svojej postave Kostková. A prezradila aj to, v čom si je s Ivanou celkom podobná.