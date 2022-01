Alžbeta II. bude pred veľkým výročím najskôr spomínať a smútiť: Útočisko v milovanom kráľovskom sídle

Britská kráľovná Alžbeta II. sa stala hlavou Spojeného kráľovstva 6. februára 1952, v momente, keď naposledy vydýchol jej otec Juraj VI. V tom čase bola s manželom Philipom v Afrike a nemohla sa s milovaným rodičom rozlúčiť.

Preto väčšinu Vianoc za uplynulých 70 rokov trávila na zámku Sandringham až do 6. februára, kedy ticho spomínala na otca. Nedávne sviatky na súkromnom panstve tráviť nemohla kvôli pandémii, tak tam odcestovala počas minulého víkendu a bude tam minimálne do 6. februára. Teda do dňa, keď bude na tróne už 70 rokov. Kráľovná bude spomínať aj na princa Philipa, ktorý zomrel vlani. Práve s ním Alžbeta II. trávila po otcovej smrti každé Vianoce. Tie posledné boli už bez neho.

95-ročná Alžbeta II. cestovala na zámok Sandringham v grófstve Norfolk helikoptérou.Bývala to akási tradícia, ktorú prerušila pandémia. Vianoce 2020 musela tráviť s manželom na hrade Windsor bez rodiny. A tie minulé strávila síce v úzkom kruhu rodiny, ale opäť na hrade Windsor. Kráľovná teraz bude niekoľko týždňov odpočívať na statku Wood Farm, ktorý leží na rozsiahlom Sandringhamskom panstve. Práve na tomto statku sa veľmi rád zdržiaval jej manžel princ Philip.

„Výročie dňa, kedy sa z princeznej stala kráľovnou, je pre ňu samozrejme veľmi dôležitý deň každý rok. Tento rok to bude už 70. výročie na tróne a kráľovná sa teší, keď to s národom oslávi štvordňovým festivalom v júni. Ale výročie dňa, kedy sa stala kráľovnou, teda výročie 6. februára 1952, je tiež navždy poznačené smútkom, bola to chvíľa, kedy stratila otca. Kráľovná chce byť v ten deň vždy na zámku, kde jej otec zomrel, tento rok nebude iný. Bude v Sandringhame. Kráľovná chce ten deň stráviť pokorným premýšľaním o minulosti. Národ bude mať svoj čas a kráľovná to s ním náležite oslávi, ale v ten deň je pre ňu dôležité byť v Sandringhame a tráviť čas osamote,“ uviedol zdroj z Buckinghamského paláca.