Milenecký škandál v španielskej kráľovskej rodine: Reakcia podvedenej sestry panovníka šokuje

Sestra španielskeho kráľa Filipa VI. Kristína Španielska a jej manžel Iñaki Urdangarin (54) sa po 24 rokoch manželstva rozchádzajú. Dvojica túto správu oznámila vo vyhlásení cez portál ¡HOLA!.

„Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli prerušiť náš manželský vzťah. Záväzok voči našim deťom zostáva nedotknutý. Keďže ide o súkromné ​​rozhodnutie, všetkých okolo nás žiadame o maximálny rešpekt," píše sa vo vyhlásení manželského páru.

56-ročná Kristína sa vydala za Iñakiho v roku 1997 a majú spolu štyri deti. Vyhlásenie dvojice prichádza niekoľko dní po tom, čo portál Lecturas zverejnil fotografie Iñakiho, ako sa drží za ruky so svojou spolupracovníčkou.Keď sa ho minulý týždeň pýtali na fotky, Iñaki odpovedal: „Veci sa stávajú a my to zvládneme najlepším možným spôsobom.“