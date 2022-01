Sestra Michaela Jacksona († 50) popísala obrovskú traumu: Drsné odhalenie o kráľovi popu!

Neobvykle kriticky sa k svojmu bratovi Michaelovi vyjadrila Janet Jacksonová v štvordielnom dokumente, ktorý vysielajú televízie v USA a Spojenom kráľovstve.

Speváčka tvrdí, že ju starší brat častoval prezývkami, ktoré neboli ani trochu lichotivé. Aj keď sa snažila tváriť, že je to sranda, slová ako prasa, krava, kôň, sviňa či suka ju zraňovali. „V niektorých chvíľach ma Mike celkom dráždil a schválne mi hovoril nelichotivo... Prasa, kôň alebo sviňa a krava. Veľmi sa tomu smial a ja som sa smiala tiež, ale potom boli chvíle, keď ma to vnútorne veľmi bolelo. Keď vám niekto povie, že veľmi veľa vážite, tak vás to zasiahne,“ odhaľuje Janet v štvordielnom dokumente.

Aj keď ju poznámky od brata zraňovali, milovala ho a vždy sa ho snažila podporovať. Aj v čase, keď čelil škandálom kvôli pedofílii. „Áno, to pre mňa bolo veľmi frustrujúce. Žili sme každý svoj vlastný život, a aj keď bol mojím bratom, nemala som s tým nič spoločné. Ale chcela som tu byť pre neho, podporovať ho, ako to len šlo,“ tvrdí speváčka, ktorá sa rodine Jacksonovcov narodila sedem rokov po Michaelovi. Janet vraj získala komplexy kvôli svojej postave v desiatich rokoch, keď získala rolu opusteného dievčaťa Penny v americkom sitcome Good Times.

„Som emocionálny jedák, takže keď som v strese alebo ma niečo naozaj štve, jedlo ma upokojí. Natočila som Good Times a vtedy začali moje problémy s hmotnosťou a s tým, ako vnímam samú seba. Začala som pohlavne dospievať vo veľmi nízkom veku, takže som začala mať prsia a oni mi ich sťahovali, aby som bola plochejšia,“ sťažuje sa ďalej v dokumente päťdesiatpäťročná Jacksonová.