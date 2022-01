Speváčka Adele zrušila koncerty na poslednú chvíľu: Dôvody sa neustále menia, toto si už u fanúšikov nevyžehlí

Fanúšikovia Adele sú nahnevaní kvôli zrušeniu koncertov v Las Vegas 24 hodín pred zahájením celej šnúry vystúpení. Vyzerá to totiž, že britská speváčka chytila ​​hviezdne maniere a odvolala koncerty na poslednú chvíľu kvôli úplnej hlúposti.

Najprv mala súhlasiť, že bude spievať na ostrovčeku v nádrži s vodou. A celé týždne sa na to pripravovala. Lenže pri poslednej skúške sa rozčúlila, že jej dvorná scénografka urobila z bazéna niečo ako prírodný rybník. A že nechce pripomínať Rusalku. Len kvôli tomu celý projekt odvolala 24 hodín pred vystúpením, aj keď jej fanúšikovia sa už zhromaždili na prvý z koncertov do Las Vegas z rôznych kútov sveta a investovali desaťtisíce do leteniek a ubytovania.

Zvrat po emotívnom videu speváčky Adele: Fanúšikovia zúria, najnovšie odhalenie ich dorazí

„Keď uvidela konečnú podobu tej scény, odmietla sa toho zúčastniť. Adele popísala ten bazén ako starý špinavý rybník a odmietla uprostred neho stáť. Zámerom scénografky bolo, že nádrž s vodou naplní a ona bude stáť na žeriavovej konštrukcii a bude vyvolávať dojem, že stojí priamo na hladine,“ cituje denník The Mirror zdroj z produkcie. Speváčka pritom so slzami v očiach v ospravedlňujúcej videonahrávke tvrdila, že musela šou zrušiť kvôli covidu. Ten vraj postihol mnoho členov štábu a spôsobil oneskorenie dodávok techniky, takže jej tím nestihol všetko pripraviť k dokonalosti, ktorú svojim fanúšikom chcela dopriať.