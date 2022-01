Utajený pohreb speváčky Hany Horkej († 57): Rodina sa rozlúčila v súkromí

S českou speváčkou z kapely Asonance Hanou Horkou († 57), ktorá zomrela 16. januára po covide, sa v pondelok 24. januára rozlúčila rodina a najbližší priatelia.

O pohrebe speváčky informuje český Blesk. Blízki sa s ňou rozlúčili na neverejnom obrade. Speváčka pred smrťou na sociálnych sieťach oznámila, že prekonala covid, z čoho sa tešila a plánovala budúcnosť. Zákerná choroba však zaúradovala a o dva dni neskôr zastihla rodinu i fanúšikov smutná správa o jej odchode.

„Zľahčovala to. Je veľmi jednoduché skĺznuť do toho nastavenia mysle, že covid je blbosť. A tým, že sa nám to v rodine celkom vyhlo, tak ju to v tom názore skôr utvrdzovalo. Ona odmietala očkovanie, ale chcela získať prirodzenú imunitu prekonaním choroby. Bola viac v pohode s prekonaním, ako s vakcínou," cituje Blesk jej mladého syna.