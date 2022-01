Ceterová po cirkuse s Vémolom vyšla s pravdou von: Týmto vyjadrením poriadne šokovala!

Hotový cirkus Humberto! Rozbroje medzi Karlosom Vémolom (36) a jeho snúbenicou Lelou Ceterovou (32) mieria do finále.

Oheň na streche vyvolala jej údajná nevera a dvojica bola istý čas bez seba. Aj keď sa zápasník k celej kauze kvetnato vyjadroval, Lela, ktorá od neho utiekla, svoju verziu dlho skrývala. Napokon však vyšla s pravdou von a svojimi vyjadreniami šokuje! Dokonca vyznáva lásku Vémolovi.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Po týždňoch má dráma medzi Vémolom a Ceterovou dohru. Keď zápasník prišiel na to, že mu jeho drahá polovička nasadila parohy, nezvládol ovládnuť emócie a Lela od neho s deťmi utiekla so slovami, že ju mal zbiť s dieťaťom v náručí. Po pár dňoch sa však vrátila do „Vémolandu“, nečakane zmenila rétoriku a priznala farbu.

„Nemali sme s Karlosom dobré obdobie už dlhý čas... A hoci som sa snažila byť tolerantná, nezvládala som to. Bol výbušný, podráždený a ja som musela ísť dokonca nečakane na operáciu,“ priznala Lela pre isport.blesk.cz. Karlos však tvrdil, že má milenca, čo ona popiera. „Nemám a ani som nemala žiadneho milenca.

Keď som sa rozhodla, že odídem, ponúkol mi pomoc práve spomínaný kamarát,“ rozhovorila sa o Kaiserovi. „Chcel mi podať pomocnú ruku pri výbere bývania. Hovoril mi škaredé veci o Karlosovi. Ponúkal mi dovolenku, kúpil mi diamantový prsteň,“ dodala s tým, že on má na svedomí jej odmlku.





„Priznávam, zmanipuloval ma a zobral mi telefón. Bál sa, že pravda vyjde najavo. Rozprával mi o jeho vzťahu. Spomenul, že sa chce rozviesť so ženou, že medzi nimi nie je láska,“ pokračovala Lela. „Jeho ženu som kontaktovala mailom, chcela som sa s ňou porozprávať a, samozrejme, sa jej aj ospravedlniť,“ doplnila.

„Nemali sme spolu nič intímne, aj keď pán mal sexuálne narážky na moju adresu.“ Lelu teraz mrzí, ako sa zachovala, no je šťastná, že medzi ňou a Vémolom je už všetko v poriadku. „Všetko sme si doma s Karlosom vysvetlili a budeme ďalej fungovať ako rodina. Za toto by som sa chcela Karlosovi ospravedlniť. Prepáč, milujem ťa,“ šokovala na záver.