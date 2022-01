Trpké priznanie filmového Christiana Greya: Karanténa v Austrálii, kým mu umieral otec

Herec Jamie Dornan zažil vlani v marci najstrašnejšie chvíle života. Súrodenci mu zavolali, že ich otec Jim umiera. 39-ročný Ír bol práve v Austrálii, zavretý v hoteli, kde sa musel izolovať v karanténe.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Úrady mu odmietli povoliť výnimku a pustiť ho späť do Írska. Zatiaľ čo Jim Dornan umieral, Jamie plakal v hotelovej izbe. A dodnes vraj otca rodina nepochovala, pretože mu chcú vystrojiť veľký pohreb. Profesor Jim Dornan bol totiž vyhláseným severoírskym gynekológom, ktorý učil na univerzite. Zomrel na následky ochorenia COVID-19 vo veku 73 rokov po tom, čo ho prijali do nemocnice kvôli rutinnej operácii kolena. „Minulý rok bol brutálny z mnohých dôvodov a pre mnoho ľudí. Všetci sa snažíme z toho nejako vykorčuľovať a dostať sa na druhú stranu, a dúfame, že naša hlava zostane bez postihnutia,“ priznal teraz Jamie v rozhovore pre denník The Sun.

V jeho prípade bola informácia o úmrtí otca horšia o to, že ho nevidel rok a pol. Teda osemnásť mesiacov sa s otcom osobne nestretol a nemohol mu ani povedať posledné zbohom pri smrteľnom lôžku. Jamie pritom prišiel o matku Lornu už v šestnástich rokoch. Zomrela na rakovinu pankreasu. „Nedovoľ, aby ťa toto definovalo ako človeka,“ povedal vraj vtedy otec Jim svojmu synovi, ktorému sa tak snažil pomôcť prekonať hlboký žiaľ. Dornan má dnes s manželkou Ameliou Warner (39) dcéry Dulcie (8), Elvu (5) a Albertu (2).