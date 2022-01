Dcéra hudobníka Phila Collinsa si zaspomínala na stretnutia s kráľovskou rodinou: Princ Charles si musel kryť hlavu

Britská herečka Lily Collins (32) mala tú česť tráviť čas s kráľovskou rodinou ako batoľa, no priznáva, že nie vždy sa správala práve najlepšie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Herečka si v The Late Late Show s hercom a moderátorom Jamesom Cordenom pripomenula niektoré zo svojich prvých spomienok s princeznou Dianou a princom Charlesom. Podľa portálu People začala hovoriť o chvíľach s členmi kráľovskej rodiny po výzve hostiteľa, ktorý vytiahol fotografiu jej otca Phila Collinsa a princeznej Diany.

Hviezda úspešného seriálu Emily in Paris tak odkryla pozadie sladkého záberu, na ktorom bolo vidieť, ako ju držali jej rodičia, keď sa v 90. rokoch stretla s princeznou Dianou na podujatí Prince's Trust. „Toto som ja, moja mama a môj otec a je to akcia Prince's Trust auviedla so smiechom Lily.„Takže, ako si viete predstaviť, všetok vzduch bol okamžite preč z miestnosti. Ale mala som na sebe roztomilé šaty, takže kto ma naozaj potrestá?" Lily sa podelila aj o ďalšiu spomienku. „Tiež mi povedali, že keď som bola mladšia, hrala som sa s nejakými hračkami s princom Charlesom a začala som po ňom niečo hádzať, hodila som mu hračkársky telefón do hlavy." Keď sa Corden spýtal:Lily uviedla, že mala vtedy asi dva roky. „Myslím, že ako dvojročná som mala tendenciu byť neposlušná," dodala herečka.

Jej otec Phil Collins je frontmanom skupiny Genesis. Herečka sa narodila a žila v Anglicku do svojich šiestich rokov, kedy sa rozišli jej rodičia. Lily sa neskôr presťahovala so svojou mamou do Los Angeles.