Zvrat po emotívnom videu speváčky Adele: Fanúšikovia zúria, najnovšie odhalenie ich dorazí

Adele zrušila koncerty v Las Vegas na poslednú chvíľu. Ani najväčšie slzy z jej očí nemôžu uspokojiť stovky fanúšikov, ktorí prileteli do Nevady z mnohých kútov sveta a investovali desaťtisíce do leteniek a ubytovania.

Väčšinu skôr zaujíma, čo tak zásadného viedlo k tomu, že koncerty speváčka zrušila na poslednú chvíľu, keď ich pripravuje niekoľko mesiacov. Odpoveďou je meno Esmeralda Devlin. Scénografka, ktorú Adele považovala za blízku kamarátku, ale už niekoľko týždňov jej nemôže prísť na meno. Obe ženy sa totiž hádali celé dni. Ale ani to zrejme nebude dosť pádnym vysvetlením pre tých fanúšikov, ktorí za VIP vstupenku zaplatili šialené sumy. Prečo sa Adele začala s Esmeraldou hádať, nie je jasné. Devlinová totiž pripravovala scény aj k jej prvému a poslednému svetovému turné v roku 2016.

„Vzhľadom na to, že scéna stála milióny dolárov, bola Adele dosť rozladená z výsledkov a veľmi jasne to dala najavo Esmeralde. Adele bola dlhšiu dobu nervózna a tá hádka s Esmeraldou ju priviedla až do paniky, pretože od začiatku bola doslova zúfalá, aby bolo všetko úplne dokonalé,“ cituje denník The Sun zdroj blízky Adele.

„Od začiatku príprav ale nebolo jasné, ako bude jej show vyzerať. Scénu neustále menili a produkcia už z toho bola zúfalá. Hoci Adele túžila skôr po triezvejšej scéne, čelila neustálemu tlaku, aby prišla s obrovskou extravagantnou show… Takže dochádzalo k neustálym konfliktom medzi oboma verziami, a to viedlo k dosť výbušným hádkam… Navyše je veľmi dobre známe, že Adele trpí šialenou úzkosťou zo živého koncertovania,“ dodáva zdroj.