Dominika Gottová je späť v Česku: Rozbieha nový biznis!

Najstaršia dcéra legendárneho speváka Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (48) je naspäť doma.

Dominika priletela z Fínska do Česka po polroku, avšak bez peňazí. Spolieha sa hlavne na finančnú injekciu od českých priateľov a rodiny. Ako však sama pred časom prezradila, v Prahe je odhodlaná začať nový život. Okrem maminky a priateľov ju tu čaká aj hľadanie práce, pretože je na tom finančne veľmi zle. Jej manžel Timo ju totiž nechal na všetko samu. Avšak nemusí byť všetko stratené. Na letisku ju totiž čakal moderátor Petr Vojnar (45), s ktorým má rozbiehať spoločný kšeft!

K západným susedom prišla Dominika Gottová bez akejkoľvek finančnej rezervy, spolieha sa predovšetkým na pomoc kamarátov. Jeden z nich ju čakal aj na letisku a nejde o nikoho iného ako o moderátora a herca Petra Vojnara, ktorý sa objavuje po boku speváčky Lucie Vondráčkovej. „Máme spolu rozbehnutý jeden pracovný projekt, takže mi zaistil odvoz a ubytovanie. A budeme na tom projekte robiť,“ prezradila pre český nedeľník Aha! Dominika.

Vojnar chystá pod vedením talianskeho producenta Gabriela Grillottiho pieseň, v ktorej má Gottová krátko spievať – recitovať. To má byť jej prvá oficiálna práca, vďaka ktorej môže začať splácať svoje dlhy, ktoré si narobila v byte, v ktorom žila nejaký čas, a opravy by ju mali vyjsť na viac než 1 200 eur. „Musím to vyriešiť, viem o tom!“ priznala Gottová. Vo Fínsku žila zo sociálnych dávok, z ktorých platí bývanie a jedlo.

Šťastie chce hľadať v Prahe, kde má dohodnutých niekoľko pracovných schôdzok, a ak jej to vyjde, je pripravená sa do stovežatej presťahovať natrvalo. „Timo je stále preč a ja som tam na všetko sama. Taký život je šialený,“ prezradila na margo svojho manžela Tima Tolkkiho, ktorý ju nechal v Helsinkách „na holičkách“.