Dostane vojvodkyňa Kate titul, ktorý odobrali princovi Andrewovi? Chcú ju za plukovníčku!

Získala si aj Granátovú gardu!

Po tom, čo princ Andrew (61) prišiel o svoje tituly, medzi ktorými bol aj titul čestného plukovníka gardových granátnikov, potrebuje peší pluk britskej armády nového plukovníka. Na jeho miesto by chceli dosadiť práve manželku princa Williama (39), vojvodkyňu Kate (40).

Titul plukovníka gardových granátnikov sa nateraz vrátil kráľovnej Alžbete II. (95). Stalo sa tak v polovici januára, keď panovníčka obrala o takmer všetky tituly aj hodnosti svojho syna princa Andrewa po prevalení jeho sexuálneho škandálu zo zneužitia Virginie Giuffre (38). Princ túto funkciu zastával od roku 2017, keď sa jeho otec, princ Philip († 99) stiahol do úzadia z verejného života. Zároveň to bola jedna z funkcií, na ktorých si Andrew údajne veľmi zakladal.

O novom plukovníkovi však teraz musí rozhodnúť pluk, ako aj kráľovná. Podľa vysoko postaveného člena pluku by však boli všetci, od najnižších postov až po tie najvyššie hodnosti najradšej, keby túto úlohu prevzala práve Kate, národom milovaná vojvodkyňa z Cambridgea. „Všetci obdivujeme spôsob, ako zapadla a ako sa správala... Zdá sa, že nikdy nešliapla vedľa,“ uviedol zdroj pre britské noviny The Times. Ak by Kate súhlasila, stala by sa tak prvou ženou vo funkcii plukovníčky v celej 366-ročnej histórii pluku.

Granátová garda