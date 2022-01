Arnold Schwarzenegger: Hromadná nehoda na diaľnici! Hercovo auto skončilo na streche

Hollywoodsky svalovec a bývalý guvernér štátu Kalifornia Arnold Schwarzenegger sa v piatok večer dostal do kolízie niekoľkých vozidiel na diaľnici v Brentwoode.

Vodička vozidla Prius sa pokúšala otočiť do protismeru, keď do nej narazil Schwarzenegger, ktorý potom zmietol aj vozidlo Porsche Cayenne. Hercovo SUV značky Yukon skončilo dokonca na streche Priusu a podľa očitých svedkov to vyzeralo ako z akčného filmu. Vodička Priusu síce mala tržnú ranu na hlave, ktorá silne krvácala, ale nikto z účastníkov nehody nebol vážne ranený.

Ku kolízii, do ktorej sa dostali celkom štyri vozidlá, došlo popoludní v Brentwoode, asi kilometer od domu 74-ročného Schwarzeneggera. „Hoci vodička Priusu silne krvácala z hlavy, nebolo to vážne zranenie, po ošetrení v nemocnici bola prepustená domov,“ citujú kalifornskú políciu televízie ABC7 a KABC-TV.

Jedným z účastníkov kolízie bol aj herec a kulturista Jake Steinfeld. Toho zachytili reportéri krátko po nehode, ako stojí vedľa Arnolda a riešia spolu, čo sa stalo. "Nikto z vodičov nebol pod vplyvom omamných látok a nikto teda nebol zatknutý," uviedol hovorca kalifornskej polície v rozhovore pre KABC.