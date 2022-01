Šokujúce priznanie frontmana legendárnej kapely U2: Spevákom som sa stal nedávno

Spevák írskej rockovej kapely U2 Bono tvrdí, že názov skupiny vlastne príliš rád nemá. Podobne je vraj na tom napokon aj so svojím hlasom – spevákom sa vraj stal až nedávno.

Šesťdesiatjedenročný Bono to povedal v podcaste Awards Chatter amerického magazínu The Hollywood Reporter. "V našej hlave to znelo ako to špionážne lietadlo, bola to aj ponorka, bolo to futuristické," povedal k názvu skupiny slávny hudobník, občianskym menom Paul David Hewson. Až potom sa ukázalo, že U2 ľudia vnímajú ako vyjadrenie súhlasu.

V angličtine znie rovnako ako You Two (Vy dvaja) alebo You Too (Ty tiež). U2 sú pritom známi svojim zameraním na spoločensko-politické témy. "Nie, nemám tento názov rád. Ešte stále ten názov nemám naozaj rád," povedal Bono. Štvorica si vraj nakoniec meno ponechala na radu svojho prvého manažéra, ktorý usúdil, že sa U2 bude dobre vynímať na tričkách.

Bonovi je skôr nepríjemný aj jeho vlastný hlas, ktorý mu vraj pripadal nútený. Tvrdí, že spevákom sa stal až nedávno. Na otázku ohľadom debutového albumu Boy z roku 1980 však Bono pripustil, že "kapela znie neuveriteľne".

Úspešná skupina, ktorá bola založená v roku 1976 v Dubline, vydala doteraz 14 štúdiových albumov, vrátane kultového The Joshua Tree (1987). S až 170 miliónmi nosičov sa U2 stali jednou z najpredávanejších kapiel všetkých čias. S piesňou Your Song Saved My Life (Tvoja pieseň mi zachránila život) z animovaného muzikálu Spievaj 2 je kapela aktuálne nominovaná na Oscara. Pre írskych rockerov ide o tretiu oscarovú nomináciu v kategórii Najlepšia pieseň.