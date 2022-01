Spor sa vyostruje, zdroj z paláca prehovoril o detailoch: Deň, kedy sa princ Harry a kráľovná odcudzili!

Princ Harry je odhodlaný súdiť sa s britskou vládou kvôli tomu, že mu odmieta zariadiť policajnú ochranu, keď pricestuje do Spojeného kráľovstva. Briti sa už dva roky čudujú, prečo je mladší brat princa Williama taký tvrdohlavý.

Vinia z toho jeho manželku Meghan, ktorá sa chcela stať najslávnejšou osobnosťou Spojeného kráľovstva a zatieniť samotnú Alžbetu II. Harry po jej boku začal mať hviezdne maniere, ktoré ale britská kráľovná nestrpí u žiadneho člena svojej rodiny. Mediálne dobre známy je spor medzi Meghan a kráľovnou kvôli svadobnému diadému. Ale teraz zdroje z Buckinghamského paláca odhalili ďalší veľký spor medzi Alžbetou II. a jej vnukom. Ten viedli kvôli bývaniu. Harry totiž chcel mať sídlo na hrade Windsor. Čo ale panovníčka považovala za nevhodné.

A pretože vnímala, že je Harry psychicky dlhodobo labilný a je ťažké s ním vyjsť, urobila kompromis. Venovala mu po svadbe s Meghanom celý dom Frogmore Cottage na pozemkoch hradu Windsor. Harry ho na útraty štátu nechal luxusne prestavať, aby sa tam zdržiaval len pár mesiacov a odišiel zo Spojeného kráľovstva úplne. Takže nakoniec musel časť investícií do rekonštrukcie domu vracať. Harry býval pred svadbou s Meghano v domčeku na pozemkoch Kensingtonského paláca na západe Londýna. Palác je hlavným sídlom princa Williama a jeho rodiny, v minulosti do svojej smrti tu žila matka oboch princov princezná Diana. Avšak Harry a William sa po príchode Meghan do rodiny začali hádať. A tak chcel mať Harry vlastnú rezidenciu. Pretože hodlal vystúpiť z tieňa staršieho brata, ktorý raz bude nosiť kráľovskú korunu, napadlo ho, že bude bývať v samotnom sídle Windsorovcov. Teda na hrade Windsor. Lenže kráľovná to považovala za nápad úplne nevhodný. „Podľa všetkého sa najprv zamilovali do predstavy, že budú bývať na hrade Windsor. Vraj požiadali kráľovnú, aby im venovala na bývanie krídla hradu, v ktorých sú súkromné ​​izby,“ píše redaktorka denníka Sunday Times Roya Nikkhahová, ktorá sa špecializuje na britskú kráľovskú rodinu.

„V súkromnom krídle hradu sú prázdne izby, sú tam byty určené pre kráľovnú, na ktoré si začali brúsiť zuby Sussexovci, mysleli si, že by si mohli vybudovať byt v niektorých prízemných častiach hradu, ktoré boli využívané inak. Ale je jasné, že by to bolo úplne nevhodné a že to kráľovná okamžite zamietla,“ zveril ďalší odborník na kráľovskú rodinu Hugo Vickers denníku The Express.