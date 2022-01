Spevák Meat Loaf († 74) predal 80 miliónov platní: Za jeho prezývkou je zábavná historka

Jeho siahodlhá 12-minútová pieseň I‘d Do Anything for Love bola v roku 1993 hitom aj na Slovensku.

Kariéra speváka, ktorý si hovoril Meat Loaf, však bola omnoho dlhšia. Po viac ako polstoročí ju teraz preťala neúprosná smrť. Marvin Lee Aday († 74) sa narodil 27. septembra 1947 v texaskom Dallase. Na dráhu rockového hudobníka sa vydal v roku 1968. Zvolil si umelecké meno Meat Loaf podľa prezývky, ktorú mu dal v strednej škole jeho futbalový tréner, keď mu stúpil na nohu. Meat Loaf znamená sekaná a Marvin mal vždy postavu trochu väčšej než bežnej veľkosti. Neskôr mu toto meno robilo problémy - bol totiž dlhé roky vegetarián, no mnohí iní vegetariáni sa s ním kvôli prezývke nechceli baviť. V USA sa veľmi nepresadil, ale v Británii a v Európe sa postupne stal celkom populárny. To mu vynieslo 80 miliónov predaných albumov a napokon aj cenu Grammy za pieseň spomínanú v úvode. Vydal 12 albumov, prvý v roku 1977 a posledný relatívne nedávno - v roku 2016. Hral tiež vo viac ako 50 filmoch či televíznych seriáloch. Zomrel vo štvrtok vo veku 74 rokov. Podľa vyhlásenia na jeho stránke s ním v posledných 24 hodinách života boli jeho manželka a priatelia. Príčinu smrti neuviedli. Zomrel rockový spevák Meat Loaf († 74): Naspieval megahit I'd Do Anything For Love