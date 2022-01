Patrizia si odsedela 18 rokov za smrť Maurizia Gucciho († 46): Aperitív jej na slobode chutí!

Najviac Gucci zo všetkých. Aj napriek rozvodu a vražde svojho bývalého manžela Maurizia Gucciho († 46) sa ako Gucci stále cíti Patrizia Reggiani (73).

Za jeho smrť si odsedela 18 rokov v base. Dnes opäť slobodná žena si dopriava v jednom z vychýrených barov v Miláne.

Žena s krvou Maurizia Gucciho na rukách. V marci 1995 dala Patrizia Reggiani zo žiarlivosti zabiť svojho exmanžela. Za jej zločin ju sudca v roku 1997 poslal do basy na dlhých 29 rokov. Pri odvolaní sa Patrizia vyhovárala na nádor na mozgu, ktorý mal ovplyvňovať jej osobnosť. Sudca jej napokon znížil trest na 26 rokov, no pre dobré správanie sa dostala na slobodu po 18 rokoch v októbri 2016. Vrátila sa do domu svojej matky v Miláne, kde je aj dnes občas možné ju zhliadnuť.

Najnovšie sa v sprievode svojho ochrankára a opatrovníčky objavila v jednom z luxusných barov na vychýrenej ulici Via Montenapoleone v módnej štvrti Milána. Obaja jej museli pomáhať s chôdzou, ktorá žene spôsobovala problémy. Na pomoc svojich dcér Alessandry a Allegry Gucci sa totiž spoliehať nemôže. Obe žijú so svojimi rodinami vo Švajčiarsku a s mamou dobre nevychádzajú. „Nerozumejú mi a prestrihli moju finančnú podporu. Nemám nič a ani som sa ešte nestretla so svojimi dvomi vnukmi,“ uviedla Patrizia pre britské noviny The Guardian. Jej životný príbeh sa nedávno rozhodol sfilmovať režisér Ridley Scott vo filme Klan Gucci, kde si Reggiani zahrala speváčka Lady Gaga (35). Patriziu však nahnevalo, že sa s ňou Gaga predtým osobne nestretla.