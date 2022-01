Speváčka Adele skončila v slzách: Odklad šnúry vystúpení pár hodín pred jej začiatkom

Britská popová speváčka Adele odložila 24-dňovú koncertnú sériu v Las Vegas niekoľko hodín pred jej začiatkom. Ako dôvod uviedla oneskorenie príprav spôsobená pandémiou covidu a nákazu priamo vo svojom štábe.

Informovala o tom agentúra AP. 33-ročná speváčka, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach hitparád, uviedla, že je "zdrvená". Fanúšikom sľúbila, že koncerty preložia na iný dátum. "Je mi to veľmi ľúto, ale moja šou nie je pripravená," odkázala Adele so slzami v očiach svojim priaznivcom na sociálnych sieťach. "Zo všetkých síl sme sa snažili, aby sme to dali včas dohromady a bolo to pre vás dosť dobré, ale úplne nás zničilo oneskorenie dodávok a Covid-19," povedala. Dodala, že polovica jej tímu sa chorobou nakazila.

Adele sa tiež ospravedlnila fanúšikom, ktorí už dorazili do Las Vegas. "Ospravedlňujem sa, je to na poslednú chvíľu. Som strašne naštvaná. Je mi to naozaj trápne a veľmi sa ospravedlňujem všetkým, ktorí opäť cestovali," vyhlásila hudobníčka.

Veľa fanúšikov ju na sociálnych sieťach podporilo. Povedali, že to bolo správne rozhodnutie, a popriali jej aj jej tímu veľa šťastia. Niektorým však hrozí, že prídu o stovky dolárov za rezervácie leteniek a hotelov. Adele mala od piatka v hoteli Caesars Palace odohrať 24 koncertov po vydaní svojho štvrtého albumu s názvom 30. Hotel Caesars Palace na twitteri uviedol, že chápe sklamanie fanúšikov. "Vytvoriť šou takého rozsahu je neuveriteľne zložité. Adele plne podporujeme a sme presvedčení, že šou, ktorú predstaví v Caesars Palace, bude mimoriadna," napísal hotel.

Vstupenky sa pohybovali od 60 libier do 500 libier. Adele si mala podľa odhadov zarobiť viac ako 500-tisíc libier za predstavenie. Malo sa jednať o jej prvé živé koncerty po piatich rokoch. Spolu s dvoma vystúpeniami v londýnskom Hyde Parku, ktoré sa majú konať tento rok v lete, ide aj o jediné predstavenia, kde bude propagovať svoj nový album.