Eros Ramazzotti po druhom rozvode rozpútal hystériu: Odpadnete, kto má byť jeho nová priateľka!

Fanúšikovia talianskeho lámača ženských sŕdc jasajú!

Spevák Eros Ramazzotti (58) je idolom mnohých žien, no napriek tomu to v láske nemá jednoduché. Stroskotali mu dve manželstvá a niekoľko vzťahov, no vyzerá to však tak, že po druhom rozvode sa na neho usmialo šťastie.

Stará láska nehrdzavie?

Erosovou novou láskou nemá byť nikto iný ako jeho prvá manželka, talianska moderátorka švajčiarskeho pôvodu Michelle Hunziker (44), ktorá je populárna aj v Nemecku. Práve ju Erosoví fanúšikovia celé roky označujú za jeho osudovú lásku a tvrdia, že dvojica sa nemala nikdy rozísť. Erosa a Michelle, ktorí sa zosobášili v roku 1998, dávali dokopy niekoľkokrát, no teraz zbožné priania fanúšikov naberajú reálne kontúry. Taliansky denník Corriere delo Sport ako prvý priniesol informáciu, že pár sa má opäť stretávať a veľký comeback spustil v Taliansku hystériu. Moderátorka má podľa denníka už niekoľko mesiacov chodiť do fitnescentra, ktoré vlastní Erosov veľmi blízky priateľ. Spevák a moderátorka sa však k svojmu vzťahu ešte nevyjadrili.

Hunziker sa začala s Erosom verejne ukazovať už minulý rok na spoločných rodinných akciách a odfotili sa s ich teraz už 25-ročnou dcérou Aurorou. Spoločné zábery mnohých prekvapili, no na dvojicu sa stiahla ešte väčšia pozornosť až teraz, pretože Michelle nedávno oznámila rozchod so svojím druhým manželom, podnikateľom a majiteľom módneho domu Trussardi, Tomasom Trussardim (38), s ktorým má dve dcéry Sole (9) a Celeste (7). Zdá sa, že majú obaja voľnú cestu. Eros sa s modelkou Maricou Pellegrinelli rozviedol už v roku 2019, majú spolu dcérku Raffaelu Mariu (9) a synčeka Gabria Tullia (6).