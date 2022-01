Manželstvo Kardashianky je v troskách, teraz urobila razantný krok: Odplata nazlostenému raperovi

Raper sa minulý týždeň zlostil na sociálnych sieťach, že mu ochranka manželkinho domu zabránila odprevadiť svoje deti až do ich izby. Musel sa s potomkami rozlúčiť pri vjazdovej bráne. Ale na tom sa nič nezmení. Naopak. Kim teraz zmenila tím chrániaci jej súkromie a Kanye West má do domu absolútny zákaz vstupu.

Kardashianka vlani vo februári podala žiadosť o rozvod a v decembri súd požiadala o zrýchlené pojednávanie. Kanye West to odmieta akceptovať a ešte pred Vianocami tvrdil, že manželku získa naspäť. Avšak od prvých januárových dní sa na verejnosti ukazuje s herečkou Juliou Fox. „Kanye nikdy nemal voľný prístup do domu po tom, čo sa rozišli. To mu vždy jasne hovorila a on s tým aj súhlasil. Nemôže si tam prísť, kedy sa mu zachce. On na ňu ten dom prepísal po tom, čo ho vyplatila. Takže je len jej. Nikto si tam nemôže prísť, ako sa mu zachce. Ale on z toho teraz robí verejnú vojnu a zaťahuje do nej deti. Lenže Kim mu nikdy nedovolí, aby si mohol do jej domu zase chodiť, ako predtým,“ cituje zdroj z okolia dvojice denník The Sun.

„Najala si novú bezpečnostnú agentúru, ktorá nemá žiadne kontakty a vzťahy s Kanyem. Ona sa nechce nechať zatiahnuť do žiadnej vojny, ale má ho teraz plné zuby. Dosť ju trápi, že útočí na jej nový vzťah. Hoci ju priateľ Pete podporuje, je to pre neho samozrejme aj náročné, ona sa bojí, aby ho to neodradilo,“ uvádza ďalej zdroj blízky Kim Kardashian.