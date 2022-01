Drsná kritika! Bono Vox zotrel vlastnú skupinu U2 aj ich piesne: Je mi tak trápne

Frontman írskej rockovej skupiny U2 vyhlásil, že mnohé piesne jeho formácie sú preňho "záťažou", cíti sa pri nich "trápne" a nepáči sa mu ani názov tohto zoskupenia.

Bono (61), vlastným menom Paul Hewson, s touto skupinou predal viac než 150 miliónov albumov. V britských rebríčkoch mala skupina na prvom mieste dosiaľ desať platní. V rozhovore pre podcast Awards Chatter, z ktorého v stredu citovala stanica BBC, uviedol, že je preňho ťažké počúvať hudbu svojej vlastnej skupiny. Dodal, že jeho hlas na raných nahrávkach U2 znie "veľmi napäto".

"Raz v aute zaznela z rádia naša pieseň a moja tvár dostala - ako vravíme v Dubline - šarlátovú farbu. Bol som v rozpakoch. Domnievam sa, že U2 dosť balansujú na hrane nevkusu," zhodnotil spevák tejto írskej formácie. Ich piaty štúdiový album The Joshua Tree (1987) bol nedávno vyhlásený poslucháčmi rozhlasovej stanice BBC Radio 2 za najlepšiu nahrávku daného desaťročia.

Zatiaľ čo Bono súhlasí s tým, že jeho skupina "znie vynikajúco", spevák svoj vlastný hlasový prejav neobdivuje. Jedinou výnimkou podľa neho je výkon v piesni "Vertigo" z albumu How to Dismantle an Atomic Bomb (2004). Írsky hudobník napriek kariére trvajúcej vyše štyri desaťročia tvrdí, že skutočným spevákom sa stal "iba nedávno". "Veľkým objavom bol pre mňa posluch skupiny Ramones, keď som si uvedomil, že nemusím byť za každú cenu veľkým rockovým spevákom," zakončil Hewson.