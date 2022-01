Obrovské poníženie! Podvádzal Zayn Malik topmodelku Gigi Hadid krátko po pôrode? Známa sexica prezradila šokujúce detaily

Herečka Abi Clarke mala mať pomer so spevákom Zaynom Malikom v čase, keď ešte žil s matkou svojej dcéry Gigi Hadid.

Hviezda nekonečného seriálu Towie teraz vyzradila spevákovu neveru denníku The Sun. Vraj ale netušila, že je Malik zadaný. Spevák jej mal klamať a tvrdil, že s americkou modelkou, s ktorou má ročnú dcérku Khai, už nežije. Podľa jej slov ho ohúril hlavne jej veľký zadok. Tridsaťročná Abi stretla o rok mladšieho Zayna v Los Angeles. Ihneď ju začal baliť a skončili v spálni, ktorá pripomínala mučiareň z filmu Päťdesiat odtieňov šedej.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„Hovorila som mu môj pán Grey. Užili sme si spolu úžasné chvíle,“ zverila Clarke denníku The Sun. Vraj sa ale vydesila, keď zistila, že Hadid s Malikom stále žije. „Cítila som sa príšerne. Mala som pocit, že to s Gigi ukončil. Nechcela som byť jeho bokovkou, tak som to ukončila. Hrozne som to ľutovala,“ dodala Clarke s tým, že by sadomasochistické hrátky s hudobníkom nikdy nepodnikla.

Abi denníku tiež potvrdila, že je Malik na plnoštíhle ženy a vychudnuté modelky mu lezú krkom. „Prežila som s ním veci, ktoré poznáme z filmu Päťdesiat odtieňov šedej. Zaynova spálňa je celá čierna a v ostrom kontraste k jasnému a modernému zariadeniu domu. Mal tam posteľ s nebesami a hodvábnymi obliečkami, všade okolo závesy. Mali ste pocit, že ste v mučiarni. Hovorila som mu pán Grey. Hovorili sme o tej knihe a filme a smiali sa tomu. On to totiž miluje... Tým, že zostal v Los Angeles, tak stále fňuká, že sú tam len vychudnuté dievčatá. Vedela som, že predtým chodil s Gigi, ale hovoril mi, že ja som jeho typ, že má rád plnoštíhle ženy s veľkým zadkom. Domnievala som sa, že sa s Gigi rozišiel a že je nezadaný,“ tvrdí Clarke.

Tá tiež popísala veľmi podrobne interiér Zaynovho londýnskeho domu. „Bola som vonku v Londýne vo veľmi upnutom čiernom overale a topánkach. Poslala som mu fotku a on mi odpísal, že ma chce. Poslal mi svoju adresu a ja som tam hneď prišla. Jeho trojposchodový dom bol neuveriteľný. Mal tam sochy komiksových postáv v životnej veľkosti. On je naozaj vysadený na superhrdinov a Marvelovky. Má doma veľké množstvo rôznych postáv, napríklad Iron Mana. Má tam tiež super graffiti a pouličné umenie. Mal tam aj podlahy zo skla a obrovskú obývačku. Vonku mal super krčmu v starom štýle, človek si tam točil sám pivo,“ vyzradila Abi.