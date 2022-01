Speváčka Katy Perry nabonzovala partnera Orlanda Blooma: Z tej nechutnosti ju ide poraziť

Slávni ľudia často používajú verejné zahanbenie ako pomstu či trest partnerovi. Zverejnia o ňom nechutný detail z jeho súkromia.

A touto metódou chce speváčka Katy Perry odnaučiť Orlanda Blooma od jeho nepekného zlozvyku. Britský herec podľa partnerky pohadzuje všade po byte použitú dentálnu niť.

„Ach môj bože, on si tak rád čistí medzizubné priestory niťou, čo je, vďaka bohu, úžasné, pretože niektorí partneri to nerobia a je to nechutné. On má nádherné zuby. Ale necháva tú zubnú niť úplne všade! Na mojej posteli, v aute aj na kuchynskom stole. Tak stále len opakujem, aha, všade máme odpadkové koše,“ vtipkovala Katy v rozhovore s Amandou Holden. Speváčka má s Orlandom dcéru Daisy.