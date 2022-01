Zbytočná smrť českej speváčky Hany Horkej († 57) na COVID-19, mrazivý odkaz syna: Zobrali ste mi maminku!

Hazard s vlastným životom! Česká speváčka folkovej kapely Asonance Hana Horká († 57) nebola zástankyňou očkovania proti koronavírusu a aby sa vyhla vakcíne, bola ochotná spraviť čokoľvek.

Ako totiž píšu české médiá, umelkyňa zašla až tak ďaleko, že sa zámerne nakazila nepríjemným koronavírusom, aby získala výhodu prekonanej osoby a obišla očkovanie. Jej plány však nedopadli podľa predstáv a aj keď si myslela, že už má chorobu skoro za sebou, usmievavá umelkyňa vírusu podľahla.

Speváčka mala všetko do detailov naplánované a myslela si, že svojím riskantným správaním obíde nariadenia, ktoré panujú kvôli nebezpečnej pandémii. Aj ona sa nakazila covidom, o čom informovala aj na svojej sociálnej sieti. „Odtajním, áno, som ,prekonanec‘ a prežila som aj deltu. Bolo to však veľmi rozmanité,“ opisovala Horká priebeh svojej choroby len dva dni pred tým, ako koronavírusu podľahla.

Podľa českých médií si myslela, že to zvládne a do detailov si všetko naplánovala. Predstavovala si totiž, že po prekonaní choroby bude môcť chodiť do divadiel, do sauny, na koncerty a jazdiť na dovolenky. Bohužiaľ, všetko nakoniec dopadlo úplne inak. „Hana robila všetko pre to, aby sa nakazila. Mala radosť z pozitivity členov svojej rodiny, mala radosť z vlastného nakazenia, predstavovala si, že ju čaká ružová budúcnosť,“ napísal na internete hudobník Miroslav Hlavička známy ako Scalex.

Zástup kamarátok pritom dával odvážnej Hane za pravdu a jej experiment schvaľovali, ba dokonca ho vnímali rovnako ako ona, čo sa však očividne nemusí vždy skončiť dobre. „Hlava mi to neberie. Tie ženy chcú mať prirodzenú imunitu proti covidu, aby v budúcnosti nechytili covid, a preto ho chcú úmyselne chytiť,“ pozastavuje sa nad zvláštnymi názormi Scalex.

Syn hľadá vinníkov

Na celú záležitosť na sociálnej sieti rozhorčene zareagoval aj syn Horkej Honza Rek. „Týmto komentujúcim ,ďakujem‘ za užitočný príspevok do diskusie. Menovite - Andor Sandor, Duše K, MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Daniel Landa, Jaroslav Flegr, MUDr. Soňa Peková, PhD., Roman Šmucler a spol., zobrali ste mi maminku, ktorá si na vašom základe stavala všetky svoje argumenty. Pohŕdam vami. Ste absolútny odpad a odteraz si na vás dávam poriadny pozor. Za pozostalých, syn,“ obul sa drsnými obvineniami do menovaných.

Nie je totiž tajomstvom, že napríklad spevák Landl, ktorý bol medzi menovanými, je spochybňuje očkovanie a hovorí o tom, že vakcína by mala byť voľbou človeka a nie nariadením vlády. Práve jeho slová zrejme padli „na úrodnú pôdu“ aj v prípade Horkej, ktorá verila, že jej kolega je dobre informovaný a svoje rozhodnutie stavala aj na jeho názoroch.

Landl však nie je jediná česká celebrita, ktorá sa vakcíne bráni. Okrem neho sa k ativaxerom radí aj napríklad známa speváčka Ilona Csáková. Tá zbrojila proti koronavírusovým opatreniam a od začiatku pandémie šíri na sociálnych sieťach množstvo dezinformácií o víruse.