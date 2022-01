Dominika Gottová má veľké plány do budúcna: Trvalý návrat do Česka?!

Dominika Gottová (48) má po dlhej dobe namierené do Prahy. Najstaršia dcéra legendárneho Karla Gotta († 80) bola začiatkom roka na druhej dávke očkovania proti koronavírusu.

Rozhodnutie zaočkovať sa jej konečne otvorilo dvere do rodného Česka bez toho, aby musela byť v karanténe. Dominika sa však nechystá len na návštevu, v pláne má nájsť si prácu a fungovať normálne.

Prvorodená dcéra českého speváka Karla Gotta Dominika má namierené do Prahy. Podarilo sa jej to vďaka očkovaniu proti koronavírusu, na ktorom bola začiatkom tohto roka. „Tak som konečne plne zaočkovaná, takže môžem letieť za mamou a kamarátmi,“ vyjadrila sa pre český denník Aha! Gottová. „Už sa nemôžem dočkať, po tom polroku mi všetci neskutočne chýbali,“ dodala nadšene. Prezradila však, že za jej rozhodnutím ísť do rodného kraja nie je len návšteva blízkych. Dominika má totiž celkom iné, a to nečakané plány. „Tim sa chystá zas do zámoria a ja to sama v Helsinkách nedávam. Finančne ani psychicky. Preto si chcem nájsť prácu v Prahe a mať istoty, aj keď mám k Čechom veľké výhrady. Ale mám tam aspoň kamarátov,“ odhalila svoje vízie do budúcna.