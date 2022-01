Hudobník Felix Slováček to má na poli lásky ťažké: Zdrhol od svojich žien

Český hudobník Felix Slováček (78) prežíval v poslednom čase náročné chvíle. Priznal totiž, že je v zlom psychickom stave a urgentne potrebuje načerpať nové sily.

Naložil teda lyže do auta a spoločne so svojím PR manažérom odišiel do zasnežených Álp, ďaleko od svojej exmilenky Lucie Gelemovej (38) a manželky Dády Petrasovej (65), ktoré mu majú spôsobovať nepokoj a problémy.

Umelec Felix Slováček si sviatky pokoja v minulom roku poriadne neužil. Za všetko mohol jeho rozchod s milenkou Luciou Gelemovou, ktorá si už dokonca stihla za Felixa nájsť náhradu. Ohrdnutý muzikant sa tak vrátil po siedmich rokoch k manželke Dáde, a tej sa splnil sen o kompletnej rodine. Ženy mu však v jeho veku dávajú zabrať, a tak si zbalil lyžiarsky výstroj a spoločne so svojím manažérom odišiel do zasnežených Álp.

„Rád by som niekam išiel. Niekam do tepla, dcéra Anička by však chcela ísť do hôr. Kamarát má v Salzburgu dom, tak by som na začiatku januára bol s Aničkou tam. Potom by som Dádu zobral na Kubu,“ prezradil pre český Expres.cz hudobník, ktorý má s manželkou ešte veľké plány.